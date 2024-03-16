كولر يحذر لاعبي الأهلي من زيادة الوزن خلال فترة الراحة

منح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة لمدة أسبوع من التدريبات بسبب فترة التوقف الدولي قبل العودة من جديد لبداية الاستعدادات لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

وسافر “كولر” إلى سويسرا لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته سيعود بعدها إلى القاهرة لقيادة التدريبات استعدادا للارتباطات المقبلة.

ووجه مارسيل كولر تحذيرات للاعبي الفريق أبرزها عدم زيادة الوزن خلال فترة الإجازة، وضرورة التزام كل اللاعبين في البرنامج الخاص بكل لاعب خلالها حتى لا يؤثر ذلك على جاهزيتهم.

ووضع كولر برنامج غذائي، بالتنسيق مع طبيب الفريق وطالب اللاعبين بالالتزام به بجانب التدريبات الفردية التي يخوضها كل لاعب للحفاظ على جاهزيته.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 29 مارس الجاري ذهابا في تنزانيا، و5 أبريل في القاهرة.