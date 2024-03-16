ads
السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية: الانتخابات الروسية محسومة لـ"بوتين" بسبب الحرب مع أوكرانيا

بوتين
بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، تفاصيل مجريات الانتخابات الرئاسية الروسية، موضحا أن هذه الانتخابات تعتبر ضمن الأحداث التي باتت منسية في العالم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع “فهمي” في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن هناك نحو 27 صراعا ونزاعا في العالم خلال الوقت الحالي ولا أحد ينظر لها.

وأوضح، أن الانتخابات الروسية محسومة للرئيس الحالي فلاديمير بوتين وربما لم يترشح أمامه أحد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي لا تتناول وسائل إعلام هذه الانتخابات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن بوتين نجح في ضم 4 مناطق محررة من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي، لافتا إلى أن القوى الغربية غير مهتمة بالتدخل في الانتخابات الروسية كما فعلت موسكو مع الانتخابات الأمريكية.

وأوضح أن هناك شرائح في روسيا لديها تحفظات على إدارة الحرب وتدخل المؤسسة العسكرية الروسية في الحياة السياسية، في ظل معاناة الاقتصاد من أزمات حقيقية بسبب العقوبات.
 

الانتخابات الرئاسية الروسية العدوان الإسرائيلي قطاع غزة فلاديمير بوتين الحرب الروسية الاوكرانية