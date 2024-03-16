نيرة تكشف عن سر قديم ليمنى في سادس حلقات "لحظة غضب"

طرحت منصة “Watch It” الحلقة السادسة من مسلسل الدراما والإثارة الكوميدية “لحظة غضب” من بطولة صبا مبارك، والتي شهدت عددا من الأحداث المهمة.

وخلال أحداث الحلقة، تكشف نيرة (ناردين فرج) لصديقتها يمنى (صبا مبارك)، أنها قتلت زوجها عن طريق تسميمه فيما مضى، وذلك بسبب تعنيفه وتسلطه الشديد لها، ما دفعها لدس السم في الطعام على طريقة فيلم “موعد على العشاء”.

ويفيق مصطفى (محمد شاهين) من الغيبوبة ويعود للتحقيق في أمر اختفاء شقيقه شريف (محمد فراج)، ويرسل شخصًا ما ليمنى مقطعًا لها وهي تقتل شريف.

مسلسل “لحظة غضب” هو دراما لايت مكون من 15 حلقة، تدور أحداثه حول يمنى الطاهية التي تعاني من سيطرة زوجها النرجسي وتحكمه في كل شيء من حولها، فتقرر أخذ منعطف آخر في حياتها، المسلسل من إنتاج منصة Watch It الأصلية، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك كل من محمد شاهين وعلي قاسم، سارة عبد الرحمن، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.