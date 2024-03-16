قصف مكثف لطيران الاحتلال على المناطق الشمالية بمخيم النصيرات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بأن طيران الاحتلال يقصف بكثافة المناطق الشمالية بمخيم النصيرات شمالي قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل.

بينما شنت طائرات الاحتلال الحربية عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 162 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية.

ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.