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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل انتحل صفة عامل صيانة لسرقة الأجهزة الكهربائية بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات في انتحال صفة عامل صيانة أجهزة وسرقة الأجهزة الكهربائية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بانتحال صفة عامل صيانة أجهزة كهربائية والدلوف لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وسرقة (مشغولات ذهبية  مبلغ مالى)، وبحوزته (المبلغ المالى- ساعة يد - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، واعترف بارتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميله "سيىء النية" (مدير محل مشغولات ذهبية) تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

تجديد حبس عاطل الأجهزة الكهربائية بمدينة نصر انتحل صفة عامل صيانة