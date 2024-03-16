الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط تصلي من أجل الوحدة

أقامت الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط برعاية القس باسم عدلي راعي الكنيسة يوم للصلاة من أجل الوحدة وموضوع الأسبوع هذا العام مثل السامري الصالح "تحب الرب إلهك وقريبك مثل نفسك".
جاء ذلك في إطار فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي ينظمه مجلس كنائس الشرق الأوسط بمشاركة مجلس كنائس مصر، وقد بدأت فعالياته يوم الأربعاء الماضي بحضور ومشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني .
شارك في لقاء اليوم بالكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط لفيف من القيادات الكنيسة يمثلون كل العائلات الكنسية بحضور ومشاركة الأنبا يوأنس مطران الأقباط الأرثوذكس بأسيوط ومشاركة القمص الدكتور إيليا فرنسيس مندوباً عن الأنباء دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط ومعه عدد من الآباء الكهنة.
كما شارك في اللقاء عدد كبير من رعاة الكنيسة الإنجيلية بكل مذاهبها بأسيوط. كما شارك في اللقاء القس رفعت فكري الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط والذي قدم كلمة عن شعار العام لأسبوع الصلاة من أجل الوحدة وكذلك قرأ كلمة الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وقدم القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر كلمة عن المجلس.
شارك في اللقاء أيضا القس ناجح فوزي رئس لجنة خدام الرعايا بمجلس كنائس مصر و عصام عياد عضو لجنة أسبوع الصلاة عن الكنيسة الكاثوليكية كما أضفى فريق ترنيم الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط بهجة على اللقاء.
ساد اللقاء روح الشركة والمحبة التي أظهرها مجلس وشعب الكنيسة الإنجيلية بأسيوط، كما شعر الجميع بالحب بين الجميع والتي ظهرت بوضوح في الكلمات من ممثلي الكنائس المختلفة.