فاجعة العمرانية: سقوط رجال إطفاء أثناء إخماد حريق هائل في ستوديو الأهرام.. صور

اندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، محافظة الجيزة، وامتد الحريق ليشمل محطة بنزين الريان وستة عمارات مجاورة في شارع خاتم المرسلين.

وتصاعدت النيران بشكل هائل، لدرجة أنها أدت إلى سقوط بعض رجال الإطفاء أثناء محاولتهم إخماد الحريق.

وحرصًا على سلامة السكان، تم إخلاء عمارات مجاورة لموقع الحريق.

تجمع العشرات من المواطنين في حالة من الفزع حول موقع الحريق، بينما اشتعلت النيران في الاستديو من مختلف الجهات، متسببة في تدمير أشجار واستوديوهات وديكورات، من ضمنها ديكورات مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان.

حضرت سيارات الإسعاف وقيادات أمنية إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة، وتقديم الإسعافات للمصابين.

لم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن، لكن شهود العيان أكدوا أن النيران التهمت أيضًا مكاتب إدارية داخل المبنى.

يتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أحمد جلال، رئيس حي العمرانية، عن كثب جهود قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق.