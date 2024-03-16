ads
السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

فاجعة العمرانية: سقوط رجال إطفاء أثناء إخماد حريق هائل في ستوديو الأهرام.. صور

حريق استديو الاهرام
حريق استديو الاهرام بالجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 اندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، محافظة الجيزة، وامتد الحريق ليشمل محطة بنزين الريان وستة عمارات مجاورة في شارع خاتم المرسلين.

وتصاعدت النيران بشكل هائل، لدرجة أنها أدت إلى سقوط بعض رجال الإطفاء أثناء محاولتهم إخماد الحريق.

وحرصًا على سلامة السكان، تم إخلاء عمارات مجاورة لموقع الحريق.

تجمع العشرات من المواطنين في حالة من الفزع حول موقع الحريق، بينما اشتعلت النيران في الاستديو من مختلف الجهات، متسببة في تدمير أشجار واستوديوهات وديكورات، من ضمنها ديكورات مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان.

حضرت سيارات الإسعاف وقيادات أمنية إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة، وتقديم الإسعافات للمصابين.

لم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن، لكن شهود العيان أكدوا أن النيران التهمت أيضًا مكاتب إدارية داخل المبنى.

يتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أحمد جلال، رئيس حي العمرانية، عن كثب جهود قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق.

حريق استديو الاهرام سقوط رجال الأطفاء ستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين