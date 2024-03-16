«كومة رماد».. ننشر التحريات الأولية في حادث استديوهات الأهرام بالجيزة

كشفت المعاينة الأولية لموقع حريق استديوهات الأهرام بشارع الهرم بمحافظة الجيزة عن تحول موقع الحادث إلى كومة رماد.

وأكدت التحريات الأولية أن النيران التهمت الموقع بالكامل وأن رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودات مضنية لمكافحة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وأثبتت التحريات أن السنة اللهب ارتفعت عنان السماء وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ورجال الأدلة الجنائية بفحص موقع الحادث لكشف تفاصيل الواقعة.

وكان حريق قد نشب، منذ قليل، في مبنى استوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة الهرم بالجيزة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة لمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف الي موقع الحادث وتجري عمليات الإطفاء من قبل رجال الحماية المدنية بالجيزة.