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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة تعاين موقع اشتعال النيران بسيارة بنفق الطيران

أرشيفية
أرشيفية
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انتقل فريق من النيابة  إلى محور صلاح سالم الذي شهد اندلاع حريق فى إحدى السيارات بنفق الطيران مما تسبب في حالة من التكدس والزحام المروري.
وأسفر الحادث عن إصابة محمد هشام، ٣٣ سنة، بالاختناق وتم إسعافه بموقع الحادث.
ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات أو إصابات. 
كانت رصدت غرفة عمليات المرور بمديرية أمن القاهرة زحاما مروريا  بمحور صلاح سالم، وبالانتقال والفحص بمعرفة الخدمات الميدانية تبين نشوب حريق فى سيارة ملاكى داخل نفق الطيران.
وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق والدفع بونش مرور لرفع السيارة، وسحب الكثافات المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

اشتعال النيران إحدى السيارات الحماية المدنية