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الجمعة 02 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

20 مصابا باختناق إثر حريق مول تجاري في بورسعيد

موقع حريق مول في
موقع حريق مول في بورسعيد
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أصيب 20 شخصا بمحافظة بورسعيد، باختناق، مساء اليوم الخميس، اثر حريق عدد من المحلات داخل مول تجاري نطاق حي المناخ.

 

تلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد بلاغا باشتعال النيران داخل مول تجاري نطاق حي المناخ، فدفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط موقع الحريق، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنعا انتقاله إلى باقي محلات المجاورة، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحصر التلفيات والتحري حول أسباب الحريق.

 

جرى نقل 20 مصابا بضيق تنفس واشتباه كسور إلى مستشفيات: مجمع الشفاء الطبي، والسلام والزهور، لتلقي الإسعافات الأولية والخدمات الطبية.

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