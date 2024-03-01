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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسوان، في السيطرة على حريق شب اليوم الجمعة، فى شقة سكنية، دون حدوث إصابات وجارى تحديد الخسائر المادية.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تلقيهم بلاغا بنشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة الرضوان بجوار المسجد على طريق خزان أسوان، ووجه مدير الأمن بتحرك سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

على الفور، تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها للشقق السكنية المجاورة، وجارى تحديد الخسائر المادية للحريق وبيان سبب اندلاعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث الذى لم يسفر عن إصابات أو خسائر فى الأرواح.

قوات الحماية المدنية حريق في شقة أخبار محافظة أسوان