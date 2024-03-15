موقف بيلينجهام.. قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره أوساسونا بملعب السادار، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الملكي للمباراة، غياب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام للإيقاف.

كما يغيب داني سيبايوس عن مواجهة أوساسونا للإصابة، لينضم إلى كتيبة المصابين، مثل: دافيد ألابا المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، الذي أبعد الثنائي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو عن الملاعب لفترة طويلة، قبل عودتهما مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية للريال.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز العاشر وفي رصيده 36 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، براهيم دياز.