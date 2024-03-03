تعادل مثير للجدل بين ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي، مباراة ريال مدريد وفالنسيا بهدفين لمثلهما، التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب الميستايا، في إطار منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني.

وفرض حكم اللقاء جيسوس جيل مانزانو، التعادل على الفريقين؛ لعدم احتسابه هدف فوز الملكي على الخفافيش في الثواني الأخيرة من المباراة.

تقدم فالنسيا على الريال بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، وذلك عن طريق هوجو دورو ورومان باريمتشوك في الدقيقتين 27 و30 على الترتيب.

ولم يظهر الملكي بالشكل المطلوب في شوط اللقاء الأول، لينهار في 3 دقائق باستقباله هدفين من فريق أصحاب الأرض.

وقلص البرازيلي فينيسيوس جونيور، الفارق للميرينجي بتسجيله هدف في الوقت بدل من الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 45+6

وفي الشوط الثاني، بحث ريال مدريد كثيرًا عن هدف التعادل، إلى أن جاء في الدقيقة 76 عن طريق فينيسيوس من صناعة البديل براهيم دياز.

وكاد اللوس بلانكوس أن يخطف نقاط المباراة الثلاث، ولكن كان للحكم رأي آخر، حينما أطلق صافرة نهاية اللقاء أثناء تسجيل كرة عرضية على مشارف منطقة الجزاء، جاء بعدها الهدف ليرفض قاض الملعب احتسابه، في لقطة مثيرة للجدل.

وبتلك النتيجة، ظل ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما جاء فالنسيا في المركز التاسع وفي رصيده 37 نقطة.