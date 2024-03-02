بيلينجهام على رأس تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فالنسيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره فالنسيا بملعب الميستايا، على أن تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، على رأس تشكيل الريال في مواجهة الخفافيش، ليعود إلى التشكيل الأساسي بعد غياب في أكثر من اللقاء بسبب الإصابة.

ويقود الثنائي البرازيلي، فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس هجوم الملكي، بمعاونة هجومية من بيلينجهام.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بفارق 6 نقاط عن جيرونا الوصيف، بينما يأتي فالنسيا تاسعًا بـ36 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفخال - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.