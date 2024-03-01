عودة بيلينجهام.. قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة فالنسيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره فالنسيا بملعب الميستايا، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم جيسوس جيل مانزانو.

وشهدت قائمة الملكي للمباراة، عودة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال مباراة فريقه أمام جيرونا.

ويسعى الميرينجي لحصد الثلاث نقاط أمام الخفافيش، من أجل توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه (جيرونا) على قمة الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بفارق 6 نقاط عن جيرونا الوصيف، بينما يأتي فالنسيا تاسعًا بـ36 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - فران جونزاليس

خط الدفاع: داني كارفخال - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - توني كروس - داني سيبايوس - أردا جولر - أوريلين تشاوميني - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام.

وفي الهجوم: خوسيلو - براهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.