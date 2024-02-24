غياب 7 لاعبين.. قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة إشبيلية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، نظيره إشبيلية على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة الريال، غياب 7 لاعبين، منهم 5 لاعبين بسبب الإصابة، هم: الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمهاجم خوسيلو، بالإضافة إلى الثنائي إيدير ميليتاو ودافيد ألابا.

بينما يغيب الفرنسي إدواردو كامافينجا عن اللقاء؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما لم يتواجد الظهير داني كارفخال في قائمة مباراة إشبيلية بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام رايو فاليكانو في الجولة الماضية من الليجا.

كما شهدت القائمة، عودة المدافع الألماني أنطونيو روديجير، بعد تعافيه من الإصابة، التي لحقت به مؤخرًا.

يتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز الخامس عشر وفي رصيده 24 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، جاكبو.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، براهيم دياز، ألفارو رودريجيز.