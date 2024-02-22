ريال مدريد يواصل استعدادته لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

خاض فريق ريال مدريد، اليوم الخميس، تدريب جديد استعدادًا لخوض مباراة إشبيلية، التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره إشبيلية يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم إسيدرو دياز.

بدأ تدريب الريال، اليوم بتمارين الاحماء على العشب الأخضر قبل بداية تمارين تمرير الكرة والحيازة والعمل التكتيكي.

واختتم مران الملكي بمباريات بين لاعبي الفريق، حيث أجرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أكثر من تقسيمة باللاعبين الجاهزين لمواجهة إشبيلية.

وشارك المدافع الألماني أنطونيو روديجير جزء من التدريب مع الفريق، بينما يواصل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافعين إيدير ميليتاو ودافيد ألابا، البرنامج التأهيلي الخاص بهم.

كما يواصل الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام تعافيه من الإصابة، التي لحقت به مؤخرًا، والتي غاب على إثرها عن مباريات ريال مدريد الأخيرة.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن جيرونا الوصيف، بينما يأتي إشبيلية في المركز الخامس عشر وفي رصيده 24 نقطة.