بعد 6 أشهر.. نجم ريال مدريد يشارك في التدريبات الجماعية

شهدت تدريبات نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، مشاركة نجم الفريق بعد فترة غياب طويلة تصل إلى 6 أشهر بسبب الإصابة.

وعاد البلجيكي تيبو كورتوا إلى تدريبات ريال مدريد الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ما أبعده عن الملاعب لمدة، ليضطر الملكي إلى التعاقد مع حارس بديل، وهو كيبا أريزابلاجا من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأصيب كورتوا بالرباط الصليبي قبل انطلاق الموسم الحالي، وتحديدًا في شهر أغسطس الماضي، ليخضع لعملية جراحية للتخلص من إصابته ويغيب عن مباريات الميرينجي طوال هذه الفترة.

وتناوب كيبا مع الاوكراني أندريه لونين على حراسة مرمى الريال في مختلف المسابقات خلال هذا الموسم.

وظهر كورتوا في تدريبات ريال مدريد الجماعية، وشارك في الحصة التدريبية رفقة زملائه بالكرة، ليطمئن جماهير النادي بعد عملية تعافيه من الإصابة الخطيرة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إشبيلية، يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن جيرونا الوصيف حتى الآن.