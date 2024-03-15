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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مصدر بالمقاولون: إصابة “مانجا”خفيفة وسينتظم في التدريبات الجماعية غدًا

محمود مانجا
محمود مانجا
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نفي مصدر داخل  فريق المقاولون العرب ماتردد  خلال الساعات  الماضية عن تعرض لاعب الفريق الصاعد محمود مانجا لإصابة خطيرة وبلع لسانه خلال تدريبات الذئاب.

وقال المصدر إن اللاعب اصطدم في كتف زميله فاروق نور الدين خلال مران الذئاب بالأمس وتعرض للاغماء وتم نقله في لحظات قليلة لمستشفى المقاولون العرب الذي يبعد عن الملعب بأمتار قليلة  وتم عمل اللازم وخرج  من المستشفي وحصل على راحة اليوم  وسينتظم اعتبارًا من الغد في التدريبات الجماعية للمقاولون العرب.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة بالنادي على الإطمئنان على اللاعب ومعه جميع أفراد الجهاز الفني والطبي والاداري وباقي اللاعبين عقب إنتقاله  للمستشفي قبل أن يخرج للحصول على قسط من الراحة والانتظام في التدريبات الجماعية غدًا السبت.

جدير بالذكر أن محمود مانجا من  مواليد 2004 ومن ناشئ المقاولون العرب وتم تصعيده للفريق الأول بعد ظهوره بمستوى مميزه مع مجموعة من لاعبي القطاع للإستفادة بمجهودهم خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد المقاولون للقاء الجونة يوم 31 مارس الجاري في الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

طبيب المقاولون العرب الدكتور أيمن زين المهندس محمد عادل فتحي