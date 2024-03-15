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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مدير تعليم الجيزة يجتمع بمدراء المدارس الرسمية

اشرف سلومه وكيل وزارة
اشرف سلومه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
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قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بأن تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن من أهم أسس النجاح فالوطن يحتاج كل لحظة وكل جهد من الجميع ليرتقى برجاله وأبنائه المخلصين

جاء ذلك خلال اجتماع سلومة بمدراء المدارس الرسمية التابعين للبرنامج الرئاسى للوقوف على مدى نجاح سير العملية التعليمية بمدارسهم واستعراض بعض المشكلات التى تواجههم فى أداء عملهم.

وأوضح سلومة خلال الاجتماع على ضرورة وضع منهج وخطة عمل وعرض المشكلات بموضوعية مع عدم تخطى القنوات الشرعية والتدرج الوظيفى وضرورة اتباع المهنية والموضوعية فى حل المشكلات.

كما شارك مدراء المدارس الرسمية الحديثة حول  خطط تطوير المدارس والعمل خلال شهر رمضان المعظم.

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