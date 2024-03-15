روجينا تعثر على ذهب هارون بالحلقة الخامسة من “سر إلهي”

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “سر إلهي” خروج نصرة، الفنانة روجينا، من السجن، وعثورها على ذهب رجل الأعمال هارون.

تبدأ الحلقة بذهاب نصرة إلى منزلها القديم، وهناك تقابلت مع خطيب شقيقتها رحمة السابق والذي أخبرها بأنه علم أنها بريئة بعد ظهور المال والثروة على أشقائها، وأنها دخلت السجن ظلم، وأخبرها بكل شيء.



وذهبت لشركة شاهيناز هارون، الفنانة مي سليم، وقامت بتهديدها في مكتبها.



وفي نهاية الحلقة والعودة بالمشاهد “فلاش باك”، نكتشف أن هارون قبل وفاته أخبر نصرة، بأنه سيل كل ماله إلى سبائك ذهب، وأخبرها بمكانها في مقبرة بجوار مقبرته، وبالفعل عثرت عليها وكانت في حالة صدمة كبيرة من هول الفرح، وكمية الذهب الكبير الموجود في المقبرة.



تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي



تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.



يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري على شاشة قناة "CBC"، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.