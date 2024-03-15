ads
الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

غدا.. نظر معارضة طبيب الإعلامية إيمان الحصري على حكم حبسه

ايمان الحصري
ايمان الحصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس غدا السبت  المعارضة المقدمة م طبيب الإعلامية إيمان الحصري علي حكم حبسه سنتين.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبيب المتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، وذلك لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده بحبسه عامين.


وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية بالحكم علي الدكتور (م.غ)، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

كان المتهم قد اجري عملية جراحية للاعلامية ايمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي ام سي، وتسبب  في تعرضها لازمة صحية كبيرة نتيجة خطا طبي كاد أن يودي بحياتها، وتوجهت بعدها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية .

الأجهزة الأمنية dmc الإعلامية إيمان الحصرى التجمع الخامس الحكم على العمليات الجراحية