غدا.. نظر معارضة طبيب الإعلامية إيمان الحصري على حكم حبسه

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس غدا السبت المعارضة المقدمة م طبيب الإعلامية إيمان الحصري علي حكم حبسه سنتين.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبيب المتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، وذلك لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده بحبسه عامين.



وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية بالحكم علي الدكتور (م.غ)، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

كان المتهم قد اجري عملية جراحية للاعلامية ايمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي ام سي، وتسبب في تعرضها لازمة صحية كبيرة نتيجة خطا طبي كاد أن يودي بحياتها، وتوجهت بعدها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية .