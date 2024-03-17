«3 أيام اضطرابات».. أمطار ورياح شمالا وحرارة مرتفعة على الصعيد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على مدار الأسبوع.. وخبيرة أرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة

تقلبات واضطرابات جوية تضرب مصر على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، ذلك هو ما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الصادر اليوم، حيث أكدت أن محافظات الجمهورية ستشهد طقس متقلب إلا أنه يختلف من إقليم لآخر ففي الوقت الذي ستشهد فيه محافظات إقليم جنوب الصعيد من حرارة مرتفعة تصل إلى ذروتها يوم الأحد المقبل مسجلة 37 درجة، ستشهد المحافظات الشمالية والقاهرة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، مع انخفاض نسبي لدرجات الحرارة.

خريطة الطقس - مصر

كما حذرت الهيئة من تأثر البلاد بمرتفع جوي، حيث أكدت أن العديد من المحافظات ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة وبخاصة علي جنوب البلاد لمدة ثلاثة أيام؛ حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي يوم السبت 33 درجة، وتصل يوم الأحد 37 درجة لتكون الأجواء حارة نهارا بارد ليلا، كما من المتوقع أن تتساقط الأمطار علي شمال ووسط الصعيد بداية من يوم الأحد تصل الي جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء يوم الاثنين القادم كما تنشط الرياح في هذه المناطق.

بينما يسود طقس دافئ على شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 23 درجة وتميل درجات الحرارة نحو الانخفاض خلال الفترة القادمة كما توجد فرصة لسقوط الأمطار علي القاهرة يوم الأحد القادم.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء 20 مارس 2024

ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة علي شمال الصعيد وجنوب سيناء وحار علي جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وذلك يوم السبت، فيما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع وبخاصة على محافظات جنوب الصعيد يوم الأحد.

كما تتأثر البلاد بتكون شبورة في الساعات الأولى من الصباح، وحذرت الأرصاد قائدي السيارات على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، داعية إلى توخي الحذر عند قيادة السيارات على هذه الطرق.

وشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة، وتمتد هذه الأمطار لتصل إلى العاصمة ومحافظات القاهرة الكبرى لتهطل أمطار خفيفة على هذه المناطق، فيما تشهد القاهرة ومحافظات الوجه البحري نشاط رياح.



الدكتورة منار غانم

خبيرة أرصاد: استقرار في الشمال وحرارة على الصعيد

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه على الرغم من الاستقرار النسبي في درجات الحرارة التي تشهدها محافظات الجمهورية في هذا الوقت من العام، إلا أن محافظات جنوب الصعيد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة تصل إلى 37 درجة مئوية يوم الأحد على وجه التحديد.

وقالت "غانم" إن هذا الارتفاع يأتي نتيجة لتأثر جنوب مصر بمرتفع جوي، في الوقت الذي تشهد فيه المحافظات والسواحل الشمالية انخفاضًا في درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، نتيجة لتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، والتي تتسم بأنها معتدلة إلى حد كبير.

وتابعت: الطقس في هذه الأيام سيكون شتويا دافئا في أغلب محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إلا أنه سيرتفع نسبيا في درجات الحرارة على جنوب الصعيد، بحسب ما كشفته خرائط الأرصاد الجوية.