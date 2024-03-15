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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مفاجأة جديدة في قضية مقتل الطفل يوسف على يد والده بورسعيد

المجني عليه لحظة
المجني عليه لحظة نقل جثمانه
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كشفت التحريات الأولية المبدئية في واقعة مقتل طفل على يد والده، اليوم الجمعة، داخل منزلهم بمنطقة الأمل الجديد بحي الضواحي في محافظة بورسعيد عن مفاجأة جديدة.

وتوصلت التحريات الأولية وبسؤال شهادة الجيران وسكان المنطقة أن والدة المجني عليه تخلت عنه وعن إخوته الخمس منذ قرابة  3 أعوام وتركت المنزل نتيجة معاملة الأب القاسية لها ولأبنائه.

كما كشفت جدة الطفل من أبيه أنها كانت تأتي لرعايتهم كل فترة إلا أن الاب كان يقوم بالتعدى عليها.

وتلقت إدارة النجدة بلاغا بالعثور على جثة الطفل: يوسف تامر شلبي 16 عامًا، مشنوقا داخل منزله نطاق حي الضواحي، فانتقل رجال الشرطة إلى المنطقة، وتوصلت التحريات الأولية المبدئية إلى أن المتهم في الواقعة هو والد الطفل، فألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهم، كما تجرى التحريات حول الواقعة، ووضعت جثة الطفل بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

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