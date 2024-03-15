منتخب اليد يكتسح توجو في دورة الألعاب الأفريقية

نجح منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق الفوز على نظيره توجو بنتيجة 54/22 في ثاني مبارياته بدورة الألعاب الأفريقية والمقامة في غانا في الفترة من 8 حتى 23 مارس الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 28/8.

كان قد افتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة بالفوز على مالي بنتيجة 49/16.

واختار طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد 16 لاعبًا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، حيث تقام منافسات كرة اليد خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس الجاري.

وتضم قائمة المنتخب كلا من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي

اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس – هشام صلاح – عبد الله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبد المنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبد المنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.

وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأفريقية عن وقوع منتخب اليد في المجموعة الأولى مع منتخبات نيجيريا ومالي وتوجو، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية وكينيا وبنين وغانا.