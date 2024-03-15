افتتاح 11 مسجد جديد بتكلفة 27.5 مليون جنيه في البحيرة.. صور

أعلنت مديرية الأوقاف البحيرة، عن إفتتاح 11 مسجد جديد بمراكز "دمنهور، كفر الدوار، الدلنجات، أبو حمص، إيتاي البارود"، بتكلفة إجمالية 27 مليون و550 ألف جنيه.

وأكد الدكتور محمد أبو خطب، وكيل الوزارة، في بيان له اليوم الجمعة، علي حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأشار وكيل الوزارة، إلي إنه تم افتتاح 11 مسجد جديد بمراكز المحافظة، مشيدًا بالجهود الذاتية في إعمار مساجد الله، حيث تضمن افتتاح المساجد التالية:

مسجد الرحمن - قرية سعيد عقاب - دسونس- أبو حمص مساحة 150 م 2 بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

مسجد السكران - قرية النشو البحري - بولين - كفر الدوار على مساحة 351 م2 بتكلفة إجمالية 4 مليون و500 ألف جنيه.

مسجد الزياتين - قرية كوم عزيزة - أبو حمص على مساحة 270 م2 بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

مسجد أنصاف - قرية محلة كيل - أبو حمص على مساحة 392 م2 بتكلفة إجمالية مليون و900 ألف جنيه.

مسجد شميس - قرية بولين - كفر الدوار على مساحة 855 م2 بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

مسجد أنوار الكريم - قرية العلايا - إيتاي البارود على مساحة 185 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

مسجد الرحمة - المنشية الجديدة - الدلنجات على مساحة 225 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

مسجد 5/4 أبيس - قرية كوم اشو - كفر الدوار على مساحة 379 م2 بتكلفة إجمالية 250 ألف جنيه.

مسجد الطويلة - قرية الإبراهيمية - إيتاي البارود على مساحة 480 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و500 ألف جنيه.

مسجد منشأة الصيرفي (السريع) - إيتاي البارود على مساحة 159 م2 بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

مسجد عبد الله الحبشي - قرية الورثة - دمنهور على مساحة 159 م2 بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " رمضان شهر الطاعات" أن شهرَ رمضانَ المباركِ شهرُ العطايَا والهباتِ والمنحِ والنَّفحاتِ والبركاتِ، فهو سيّدُ الشهورِ وأعظمُهَا، أيامُهُ خيرُ الأيامِ وأفضلُهَا، وليالِيه أشرفُ الليالِي وأطهرُهَا، شهرٌ تتزينُ الدنيَا كلُّهَا فرحًا بقدومِهِ، تُفتَّحُ فيهِ أبوابُ الجنانِ وتُغلَقُ فيهِ أبوابُ النيرانِ، والعاقلُ هو مَن يسارعُ ويسابقُ لينالَ النصيبَ الأوفَى مِن تلك النفحاتِ والبركاتِ فيكثرَ مِن فعلِ الطاعاتِ.



