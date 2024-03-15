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الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محليات أسوان: إزالة تعديات ورفع للتراكمات وردم للبرك بمدن إدفو وأسوان وأبو سمبل السياحية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بأسوان
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تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 22 طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات وردم البرك والمستنقعات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال ردم البرك والمستنقعات على مدار اليوم ليلًا ونهارًا بواسطة اللوادر للقضاء على إحتمالية لانتشار الحشرات الطائرة من البعوض والناموس وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة الملاريا بمديرية الصحة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بالشوارع الداخلية والميادين بالأحياء والمناطق السكنية، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بالحدائق، فضلًا عن تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات الليد الموفرة، والتعامل الفورى مع حالات البناء المخالف.

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بإزالة 7 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 2300 م2 بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبمشاركة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة المرحلة الثانية للموجه الـ 22 أخبار محافظة أسوان