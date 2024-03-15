ليفربول ومحمد صلاح في مواجهة متوازنة.. نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

أجريت اليوم الجمعة، مراسم قرعة دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بمدينة نيون السويسرية، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وأسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي نسخة 2024، عن مواجهات قوية لبعض الأندية المتأهلة لهذا الدور.

وأوقعت القرعة، ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في مواجهة متوازنة أمام أتالانتا الإيطالي.

كما أوقعت قرعة دور الثمانية، ميلان في مواجهة إيطالية ضد روما، ليتجدد الصراع بينهما ولكن في اليوروباليج.

الأندية المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبي

ليفربول ووست هام يونايتد الإنجليزيين، باير ليفركوزن الألماني، بنفيكا البرتغالي، ميلان وروما وأتالانتا الإيطاليين، ومارسيليا الفرنسي.

وتقام قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي، بنظام إتاحة مواجهة الأندية من نفس البلد لبعضها، كما من الممكن أن يقع ناديين من مجموعة واحدة على عكس الأدوار السابقة.

وتحدد قرعة دور الثمانية من الدوري الأوروبي، طريق البطولة حتى المباراة النهائية، حيث تقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 11 أبريل المقبل، فيما تقام مواجهات الإياب يوم 18 أبريل.

أما مباريات ذهاب نصف النهائي، تقام يوم 2 مايو، بينما لقاءات الإياب تقام يوم 9 مايو، على أن تقام المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي يوم 22 مايو، على ملعب أفيفا في مدينة دبلن الأيرلندية.

نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

1- ميلان ضد روما

2- ليفربول ضد أتالانتا

3- باير ليفركوزن ضد وست هام يونايتد

4- بنفيكا ضد مارسيليا.

نتائج قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي

الفائز من ربع النهائي الرابع (بنفيكا ومارسيليا) ضد الفائز من ربع النهائي الثاني (ليفربول وأتالانتا).

أما الفائز من مباراة (ميلان وروما)، يواجه الفائز من مباراة (باير ليفركوزن ووست هام).

يذكر أن، إشبيلية الإسباني هو صاحب الرقم القياسي في حصد لقب بطولة الدوري الأوروبي برصيد 7 ألقاب، كما إنه حامل لقب النسخة الماضية، وذلك على حساب روما الإيطالي.