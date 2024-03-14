«هاتريك» أسيست وهدف.. محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الدوري الأوروبي

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي إلى التأهل لدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، باكتساح سبارتا براج بنتيجة 6-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من اليوروباليج.

بدأ محمد صلاح أساسيًا في تشكيل الريدز، وذلك لأول مرة منذ فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وتحديدًا منذ 73 يومًا، وخاض المباراة كاملة حتى نهايتها وأسهم في 4 أهداف من السداسية.

تألق صلاح في فوز الحمر على الفريق التشيكي، حيث سجل هدفًا وصنع 3 أهداف (هاتريك أسيست)، ليحقق 4 أرقام قياسية في هذا اللقاء.

شارك الفرعون المصري في المباراة رقم 74 في تاريخ مشاركاته مع الريدز بالبطولات الأوروبية، لينضم إلى قائمة أكثر 10 لاعبين خاضوا لقاءات بقميص ليفربول.

وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا في 7 مواسم متتالية بجميع المسابقات.

كما سجل الهدف رقم 46 مع ليفربول في البطولات الأوروبية، متخطيًا بذلك الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الحالي، الذي سجل 45 هدفًا بقميص فريق واحد مع فريقه السابق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وبصناعته لـ3 أهداف، أصبح رابع أفضل صانع أهداف في تاريخ النادي الإنجليزي، ليواصل كتابة اسمه في سجلات تاريخ العريق البريطاني.

افتتح الأوروجوياني داروين نونيز التهديف مبكرًا في الدقيقة السابعة، قبل أن يصنع صلاح هدف فريقه الثاني إلى زميله بوبي كلارك في الدقيقة 8، ثم سجل الفرعون المصري هدفًا في الدقيقة العاشرة من صناعة كلارك، قبل أن يعود محمد صلاح للصناعة من جديد بالهدف الرابع لصالح حمر الميرسيسايد وذلك للهولندي كودي كاجبو في الدقيقة 14.

وقلص فيليكو بيرمانشيفييش الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول على سبارتا براج بنتيجة 4-1.

في الشوط الثاني، صنع محمد صلاح هدفًا لزميله دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 48، قبل أن يختتم هارفي إيليوت السداسية في الدقيقة 55 من صناعة كودي جاكبو.

بتلك النتيجة، تأهل ليفربول إلى دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي على حساب سبارتا براج، بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا (5-1) و(6-1) ليصبح مجموع المباراتين 11-2.