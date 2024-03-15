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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة الرام شمال القدس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة الرام شمال القدس المحتلة، مزودين بـ 4 آليات عسكرية وتجولت في عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ومنذ قليل، أن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين أشعلوا النيران في المزارع القريبة من جبل الريسان في قرية رأس كركر غرب رام الله.

وهاجم مستوطنون إسرائيليون، قرية كفر نعمة غرب رام الله، وأضرموا النار في سيارة بالقرية   قبل أن ينسحبوا.

كما اقتحم مستوطنون مسلحون، قرية بيرين جنوب شرق الخليل، وداهموا مدرسة القرية، كما انتشروا في محيط القرية، وقاموا بمداهمة عدة منازل والعبث بمحتواياتها.

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة الرام شمال القدس