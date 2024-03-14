حريق بغرفة سلمى أبو ضيف بسبب الغيرة في "أعلى نسبة مشاهدة"

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى أبو ضيف بموت خالها بندق (محمد فهيم) وتدخل شيماء (سلمى أبو ضيف) في صدمة وحالة نفسية سيئة بسبب وفاته وقربها منه.



بعدها تأتي نسمة (ليلى زاهر) شقيقة شيماء الصغرى، لتبلغها أنها معروض عليها إعلانات بسبب اللايف الذي ظهر في والدهم معهم، وتقابل شيماء _ سلمى أبو ضيف فوكس ويعرض عليها إعلان جديد مقابل 3000 الف جنية



تنتهي أحداث الحلقة بحريق في غرفة شيماء (سلمى ابوضيف) من تاتو البلوجر( الهام صفي) بسبب غيرتها منها



مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يومياً علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف, جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل



وتصدرت سلمى أبو ضيف الترندات قبل رمضان مع عرض حلقات مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج