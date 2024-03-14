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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

السيطرة علي حريق سيارة ملاكي بطريق طنطا المحلة

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت قوات الحماية المدنية بطنطا من السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي أثناء سيرها علي طريق طنطا - المحلة في نطاق قرية شبشير الحصة بدائرة مركز طنطا دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الاجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في سيارة ملاكي على طريق طنطا-المحلة في نطاق قرية شبشير الحصة.

علي الفور انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث الجنائية، وسيارة الإسعاف، وسيارة الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بسيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق طنطا -المحلة، وتمكنت قوات الإطفاء وقوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح

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