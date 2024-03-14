فؤاد المهندس: "كنت أتجول مع المسحراتي.. وأشهر أعمالي في رمضان "سك على بناتك"

من أبرز الذين مثّلوا في المسرح والتليفزيون والمذياع، وخلّف كماً كبيراً من الأغاني في أفلامه ومسرحياته، كما قدم عدة أعمال للأطفال أشهرها فوازير عمو فؤاد في شهر رمضان، إنه الفنان فؤاد المهندس الذى يعد صاحب مدرسة خاصة فى التمثيل والأداء الكوميدى، إذ رحل عن عالمنا عام 2006 مخلفًا حالة كبيرة من الحزن وإرثًا فنيًا كبيرًا متنوع بين المسرح والتلفزيون والسينما.

يقول الفنان فؤاد المهندس، إن العمل في رمضان صعب، ولكن بالرغم من صعوبته أنه كان يلتزم بمواعيد التصوير، مضيفا "أفضل التصوير بعد الفطار لساعات محددة إلى 12 مساء على الأكثر"

وأكد أن العمل مع الأطفال ممتع ولكن لابد من أن يتحلى الفنان الذي يعمل مع أطفال بمواصفات معينة مثل تنقية اللغة والطريقة والحركة، معلقًا "الشغل صعب مع الأطفال ولكن ممتع".

وأكد المهندس، خلال برنامج "ذكريات رمضان"، مع الإعلامية "سوزان حسن، في لقاء سابق، أن الأطفال تجيد حفظ المشاهد أكثر من الفنانين الكبار ولكن يجد الطفل صعوبة في فهم المشهد، مضيفا أنه يشعر بسعادة عارمة أثناء العمل مع الأطفال.

وتابع بقوله "ذكرياتي وأنا طفل في رمضان كانت عبارة عن فانوس رمضان كل عام ولعب كرة القدم في الشارع"، مضيفا "زمان كان هناك نوع أخر من الصيام الأسرة كانت ملمومة أكتر كنت رمضاني أوي أمشي مع المسحراتي وأسحر أصحابي كمال فهمي وعبد الحميد الشواربي كنت أفوت جنب بيتهم مع المسحراتي وأخبط على الطبلة".

وأشار إلى أن لديه مسرحيات عرضت في رمضان ولازالت تعرض إلى اليوم مثل "سك على بناتك" التي تعتبر أكثر الأعمال شهرة، مضيفا أن هناك أعمال أخرى تلفزيونية عُرضت له في رمضان مثل عيون، أزواج لكن غرباء.

