عودة الأمطار.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأربعاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الجمعة حتي الاربعاء 20 مارس حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى، ليسود غدا الجمعة ، طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا علي اغلب الانحاء.

ويشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد انه يشهد السبت 16 مارس امطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى والصحراء الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية و محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وأشارت الى انه اعتبارا من الاحد 17 مارس، سيكون هناك امطار متفاوتة الشدة علي مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك رياح متفاوتة الشدة.

ويشهد الاحد 17 مارس ، امطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق متفرقة من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى على فترات متقطعة.

كما يشهد الاثنين 18 مارس امطار متوسطة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة، ونشاط رياح على على كافة الانحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

بينما يشهد الثلاثاء 19 مارس ، امطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية و الوجة البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة الانحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد الاربعاء 20 مارس امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.