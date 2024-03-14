الأنبا أرميا يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط والوفد المرافق له

استقبل الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، ووفد من المجلس في مقر المركز-القاهرة.

حضر اللقاء، الشيخ الدكتور محمد أبو زيد الأمير منسق عام بيت العائلة المصرية ونائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور جرجس صالح، الأمين العام المساعد القس الدكتور رفعت فكري، ومنسقة التواصل في العلاقات الكنسية الإعلامية ليا عادل معماري.

تحدث الطرفان عن أهمية المركز وما يقدمه من نشاطات ثقافية إعلامية تخدم الإنسان والمجتمع.

وتحدث الدكتور ميشال عبس بإسهاب عن موضوع الحوار وكيفية تفعيله من قبل المجلس معددًا سلسلة نشاطات تهدف إلى تحقيق ذلك.

وأكد الطرفان، أن الحوار هو أحد المعطيات للوجود الإنساني وهو السبيل الوحيد للتواصل مع الآخر فكريًا ثقافيًا وتربويًا. إضافة إلى أن الحوار يعد وسيلة أساسية لضمان السلم في المجتمع.

وشدد الطرفان على ضرورة تفعيل لغة الحوار والتلاقي بين سائر الديانات.

في الختام، قدم الأنبا أرميا كتبًا ومؤلفات جديدة للدكتور ميشال عبس ووفد المجلس.