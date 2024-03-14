حبس عاطل انتحل صفة عامل صيانة لسرقة الأجهزة الكهربائية بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة عامل صيانة أجهزة وسرقتها من الشقق السكنية بمدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بانتحال صفة عامل صيانة أجهزة كهربائية والدلوف لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وسرقة (مشغولات ذهبية مبلغ مالى)، واعترف بارتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميله "سيىء النية" (مديرمحل مشغولات ذهبية) تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.