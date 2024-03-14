ads
الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاطل انتحل صفة عامل صيانة لسرقة الأجهزة الكهربائية بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة مدينة نصر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة عامل صيانة أجهزة وسرقتها من الشقق السكنية بمدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت  القبض على عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بانتحال صفة عامل صيانة أجهزة كهربائية والدلوف لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وسرقة (مشغولات ذهبية  مبلغ مالى)، واعترف بارتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميله "سيىء النية" (مديرمحل مشغولات ذهبية) تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

حبس عاطل انتحال صفة عامل صيانة سرقة الأجهزة الكهربائية مدينة نصر