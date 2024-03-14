فار وستوديو تحليلي.. "دكر بط" جائزة أحسن لاعب في دورة رمضانية بالدقهلية

شهدت الدورة الرمضانية المقامة بنادي السبع الرياضي مركز دكرنس محافظة الدقهلية واقعة طريفة من نوعها إذ أهدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية "دكر بط" جائزة أحسن لاعب خلال المباراة التي أقيمت بين فريقين خلال البطولة الرمضانية .

دكر بط جائزة أحسن لاعب في دورة رمضانية بالدقهلية:

وفور تداول صورة حصول اللاعب على دكر بط عقب انتهاء المباراة تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصورة وسط انتشار واسع ومكثف وحفاوة من البعض، مؤكدين ان الجائزة أصبحت ذات قيمة فى الوقت الراهن فى ظل ارتفاع أسعار الطيور ووصول سعر كيلو البط لـ130 جنيها للكيلو الواحد.

وتشهد دورة نادي السبع الرياضي بالدقهلية، متابعة كبيرة من أهالي القرية والقرى المجاورة، بسبب الإبداع في التنظيم والإدارة، حيث حرصت اللجنة المنظمة على وجود ڤار لمساعدة الحكام، كما استعانت اللجنة بعدد من المعلقين والضيوف الكرويين المعروفين في الدقهلية للتعليق على أحداث المباريات.

وتختار اللجنة المنظمة يوميا أحسن اللاعبين وتقدم لهم هدايا تذكارية، وأضفت واقعة تقديم دكر البط لأحسن لاعب في الدورة الرمضانية بالدقهلية، حالة من البهجة والكوميديا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.