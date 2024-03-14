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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

غدًا.. فتح 137 مكتب بريد بالدقهلية لصرف معاشات تكافل وكرامة والتضامن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن المحاسب أيمن ناصف، مدير عام هيئة البريد بمحافظة الدقهلية، فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت الموافقان ١٦،١٥ مارس الجاري بنطاق المحافظة لصرف معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة تخفيفا للعبء عن المواطنين.

وقال  ناصف، انه تقرر فتح 137 مكتب بريد يوم الجمعة علي مستوى المحافظة من إجمالي 312 لصرف المعاشات وتخفيفا للعبء عن المواطنين وايضا فتح 202 مكتب من إجمالي عدد 312 مكتب يوم السبت.

وأضاف مدير عام بريد الدقهلية ان المكاتب المقرر فتحها يوم الجمعه، مواعيد العمل بها من الساعه 10 صباحا حتي الساعة 4 عصرا مع وجود ساعة راحة لصلاة الجمعة اما المكاتب المقرر عملها السبت، تعمل من الساعه 10 صباحا حتي الساعة 3 عصرا وسيتم الاستمرار فتح المكتب لآخر عميل في صالة الجمهور.

واوضح مدير عام البريد " انه تقرر تخصيص عدد من المكاتب للعمل بعد الإفطار طوال شهر رمضان من الساعة 8 الى الساعة 11 مساء لدعم تقديم الخدمات للمواطنين، موضحا أن هذه المكاتب هي مكتب بريد البحر الصغير بالمنصورة شارع جوهر الصقلي بجوار الأتوبيس القديم، ومكتب بريد منية سندوب اول بمدخل كوبري سندوب /المنصورة، ومنفذ خدمات البريد رقم 1 بالاستاد الرياضي بوابة شارع عبد السلام عارف بالإضافة لمكتب بريد اجا العمومي.

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