نادي المنصورة يكشف تفاصيل تعرض لاعبه لأزمة قلبيه خلال صلاة التراويح

كشف المركز الإعلامي لنادي المنصورة الرياضي بمحافظة الدقهلية تفاصيل إصابة اللاعب مصطفى مدحت، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لأزمة قلبية مفاجئة خلال أداء صلاة التراويح.



وقال بيان صادر عن نادي المنصورة: "فوجئنا أمس بتعرض حارسنا مصطفى مدحت، لحالة إغماء أثناء صلاة التراويح، وتم نقله للمستشفى سريعًا وبعد الفحوصات الطبية تبين أنه اللاعب تعرض ارتجاع في صمامات القلب".



وأكد الطبيب المعالج لحارس المرمى أنه جرى وضع اللاعب تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة لمعرفة الأمر هل مرضي أم عرضي وسيتم عمل أشعة مقطعية، لتحديد الحالة بدقة، وحالة اللاعب مستقرة الآن".



يذكر أن نادي المنصورة الرياضي يتصدر جدول مجموعته بدوري الدرجة الثالثة برصيد 34 نقطة عن أقرب منافسيه فريق القزازين برصيد 32 نقطة.

ويخوض نادي المنصورة مباراة مصيرية مع أقرب منافسيه "القزازين في منافسة شرسة على اعتلاء جدول ترتيب الدوري وصدارة المجموعة والصعود يوم 17 أبريل المقبل.