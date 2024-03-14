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الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"تضامن الدقهلية" تتسلم 1000 كوبون مشتريات مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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تسلم الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، 1000 كوبون مشتريات مواد غذائية مهداة من وزارة الأوقاف سلمها الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وحضر تسلم كوبونات المشتريات المهداة من وزارة الأوقاف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ومدحت عوض مدير الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبه قدم محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والدكتورة نفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي علي جهودهم المستمرة لتقديم كافة اوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية من خلال توفير مشروعات تمكين اقتصادي وصرف مساعدات نقدية وعينية وغيرها بنطاق المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .

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