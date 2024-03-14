"الأمان فى زمن الكيبورد" ندوة توعوية بمخاطر الإنترنت بآداب عين شمس

نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس ، بالتعاون مع كلية الآداب ندوة بعنوان "الأمان في زمن الكيبورد"، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة واحتفالا بشهر المرأة (مارس) من كل عام، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل عميد كلية الآداب.

بحضور الوكلاء: محمد إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، حاتم ربيع وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث و حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات.

أثنت حنان كامل عميد الكلية، على الجهود المبذولة من وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة في تقدم الدعم والندوات التوعوية لحماية الطلاب والطالبات من مخاطر العنف وخاصة العنف الالكتروني.

وأعربت هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف عن شكرها لكلية الآداب على الاستضافة ، مؤكدة على حرص الكلية على نشر ثقافة الوعى وتعزيز سياسة الحماية التي تتبناها الجامعة، واكدت على أهمية الندوة للطلاب والطالبات للتعرف علي أنواع العنف السبراني وماهي المخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال استخدام الانترنت.

وأثني حاتم ربيع وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث على الدور الأكاديمي والثقافي والتوعوي للجامعة، وكذلك حرصها على نشر الوعي الثقافي وتوفير بيئة أمنه للطلبة والطالبات.

ووجه إلى ضرورة الحذر في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كما تناول مخاطر العنف السيبراني والحياة الإلكترونية.

وتحدثت سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس عن الابتزاز الالكتروني وكيفية مواجهته، وأشارت لشعار القرن ال٢١ المتعارف علية داخل المجتمع هو ( انا خائف ) رغم توفير مستلزمات الامن والامان الموجودة وذلك نتيجة عدم معرفة تفكير الطرف الاخر واختلاف المعايير المتفق عليها ،وبناءا علي ذلك انتشر الخوف وعدم الامان والسيولة والتساهل في المعايير اذا (لا معيار ثابت ولا قيم ثابته) داخل المجتمع وكثرة استخدام هويات مزيفه للبعض الناس خلف الشاشات والتواصل الاجتماعي.

وأشارت اماني عبدالعال اخصائي نفسي أكلينكي بالوحدة عن كيفية الحماية من التعرض لأبتزاز الألكتروني ، وكيفية طلب المساعدة والمنصات التي يمكن طلب المساعدة من خلالها وتشجيعهم علي ذلك عند التعرض لأن نوع من الأبتزاز وذلك من خلال وحدة دعم المراة ومناهضة العنف ومباحث الإنترنت والمجلس القومى للمرأة ، وأهمية تقوية الذات والثقة بالنفس لمناهضة العنف بكل أشكالة ، بالأضافة الي أهمية الأسرة بالنسبة لكل طالب وطالبة وانها خط الدفاع الأول لديهم ودعوتهم لتقوية العلاقات بأسرهم.