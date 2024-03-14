سعر الدولار يتراجع في منتصف تعاملات اليوم الخميس

واصل سعر الدولار انخفاضه الذي بدأ من يومين أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس 14 مارس 2024، مسجلا في البنك المركزي 48.35 جنيها للشراء و 48.49 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 47.80 جنيها للشراء و 47.90 جنيها للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوي 47.79 للشراء و 47.89 للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار عند بنك فيصل الأسلامي عند مستوي 47.70 للشراء و 47.80 للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار وسط البنوك بمنتصف تعاملات اليوم في مصرف أبوظبي الأسلامي 48.52 جنيه للشراء و 48.62 للبيع.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.