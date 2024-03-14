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الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

سعر الدولار يتراجع في منتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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واصل سعر الدولار انخفاضه الذي بدأ من يومين أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس 14 مارس 2024، مسجلا في البنك المركزي 48.35 جنيها للشراء و 48.49 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 47.80 جنيها للشراء و 47.90 جنيها للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوي 47.79 للشراء و 47.89 للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار عند بنك فيصل الأسلامي عند مستوي 47.70 للشراء و 47.80 للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار وسط البنوك بمنتصف تعاملات اليوم في مصرف أبوظبي الأسلامي 48.52 جنيه للشراء و 48.62 للبيع.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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