الوديات تجهز الزمالك لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

طالب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بخوض عدد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.

ويسعى جوميز إلى الاستفادة من فترة التوقف في تجهيز جميع لاعبي الفريق، خاصة وأن هناك عددا من اللاعبين لم يحصلوا على فرصة كاملة في المباريات الماضية.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق استعداته لفيوتشر السبت المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام بعد الهزيمة من الجونة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت قرعة مباريات دور الثمانية للكونفدرالية، أوقعت الفريق في مواجهة مودرن فيوتشر على أن تقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس الجاري، في حين ستقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل