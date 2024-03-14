أوقاف المنوفية: مسابقة كبرى في حفظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار فتح باب التقدم للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم المحلية خلال شهر رمضان لعام 1445هـ/2024م، والتي تنظمها مديرية الأوقاف بالمنوفية حتى السبت القادم الموافق 16 من مارس الجاري ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد الاختبارات الأولية بمقر الإدارات الفرعية بنطاق المحافظة اعتبارا من يوم الأحد المقبل 17 مارس وحتى الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، و تبدأ التصفية النهائية للمسابقة بداية من يوم الأحد الموافق 24 مارس وحتى الخميس الموافق 28 مارس .

من جانبه أشار الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إلى أن المسابقة تضم خمس مستويات هى حفظ القرآن الكريم كاملا وإتقان أحكام التجويد بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن 20 عاما، ونصف القرآن الكريم لا يزيد سن المتسابق عن 18 عاما، وربع القرآن الكريم لا يزيد عن 15 عاما، وثلاثة أجزاء من القرآن الكريم لا يزيد عن 10 أعوام ، فضلا عن فرع خاص لذوى الهمم من جميع الأعمار .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرآن الكريم وتحفيز أبناء المحافظة للمشاركة فى المسابقات الكبري وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرءان.