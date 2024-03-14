بيسكوف: رد فعل البيت الأبيض على مقابلة بوتين بأنه تشويه للسياق

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف رد فعل البيت الأبيض على المقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "تحريف متعمد للسياق".

وأوضح بيسكوف أن "هذا تشويه متعمد للسياق وإحجام عن الاستماع إلى الرئيس بوتين ومرة أخرى، لا يوجد شيء جديد في هذا، وهذا أمر لاحظناه بتركيز شديد لفترة طويلة، خاصة في العامين الماضيين"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، قالت في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أُبلغ بالمقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي ديمتري كيسيليف.

وأضافت أن بوتين أكد خلال المقابلة على العقيدة النووية الروسية.

وفي مقابلة، لم يستبعد بوتين نفسه احتمال أنه إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية، فإن الجانب الروسي قد يفعل الشيء نفسه.