استمرار الجرائم الوحشية للاحتلال رغم حرمة شهر رمضان

واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لعدد من مناطق قطاع غزة في اليوم الـ 160 من الحرب مخلفة الكثير من الشهداء ومئات المصابين وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 88 شهيدا و135 جريحا في الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 31272 شهيدا و73024 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية اليوم الخميس.

وانسحبت دبابات الاحتلال من محيط مدينة حمد شمالي غربي مدينة خان يونس بعد بقاءها لحوالي 10 أيام.

وكشف انسحاب الدبابات باتجاه بلدة القرارة عن دمار هائل في المدينة ومحيطها.

وانتشل مواطنون فلسطينيون جثامين 24 شهيدا من مناطق متفرقة في المدينة منذ صباح الخميس.

كما شن طيران الاحتلال 4 غارات على مدينة رفح في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت الغارات مركز لتوزيع المساعدات استشهد فيه 5 فلسطينيين وجرح العشرات، من ضمنهم شهيد و22 جريح من العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية سيارتين ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين فيما لم تؤد الغارة الخامسة التي استهدفت أرض زراعية قرب الحدود إلى وقوع جرحى.

وفي مخيم البريج قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزل في المخيم ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابات بعد ساعات من غارة على منزل عوض أدت لاستشهاد 8 فلسطينيين.

وجرح عدد من الفلسطينيين في استهداف منزل لعائلة أبو سيف في مخيم النصيرات.

كما استشهد 6 فلسطينيين وجرح ما يزيد عن 70 آخرين في استهداف فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

ووصل 21 شهيدا إلى مجمع الشفاء الطبي في الـ24 ساعة الماضية جراء غارات إسرائيلية متفرقة على مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل لعائلة الطيابي شارع يافا قرب مدينة جباليا شمالي القطاع ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.