عمر متولي يوجه رسالة إلى يسرا: "دي لوحدها بالدنيا وما فيها"

وجه الفنان عمر متولي رسالة إلى الفنانة يسرا، بعد أن حلت ضيفه على برنامجه "ليك لوك"، المذاع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان عمر متولي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة إلى ضيوف برنامجه: "أنا بفرح بكل أصحابي وضيوفي وبشكرهم من قلبي عشان أخدوا من وقتهم واهتموا ييجوا من غير أي مقابل لمجرد إنهم بيحبوني".

وتابع برسالة خاصة إلى الفنانة يسرا: "دي لوحدها بالدنيا وما فيها، لكن يبقي الضيف اللي جالك يسرا وتبقى بالبساطة دي، هنا يعجز لساني عن الكلام ومفيش كلمة شكر هتوصل للي أنا عايز أقوله، بحبك يا يسرا".

تقوم فكرة برنامج "ليك لوك" الذى يقدمه الفنان عمر متولي، على فكرة الشكل الحواري ولكن بطريقة طرح كوميدي للأسئلة، وسرد الضيف للمواقف الكوميدية التى مر بها.

يذكر أن الفنانة يسرا لم تشارك فى السباق الرمضانى الحالي، وكان آخر أعمالها الدرامية الرمضانية فى العام الماضى بمسلسل "١٠٠٠ حمد لله على السلامة".