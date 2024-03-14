رئيس الجمعية المركزية بالبحيرة: زيادة إردب القمح لـ2000 جنيه سعر عادل

قال رئيس الجمعية المركزية والتدريب للائتمان بالبحيرة سعيد محمد راشد السمبختى، إن موافقة مجلس الوزراء على زيادة سعر إردب القمح من 1600 جنيه إلى 2000 جنيه خبر سار لمزارعي القمح.

ووصف "السمبختي"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، هذا السعر بأنه مرضٍ وعادل للمزارعين.

وأشار السمبختى إلى أن المزارعين كانوا يطالبون بهذا السعر منذ الإعلان عن السعر الاسترشادي لمحصول القمح في بداية موسم الزراعة.

وأكد أن الجهود التي تبذلها الحكومة في الآونة الأخيرة لدعم محصول القمح، مثل توفير التقاوي المعتمدة وتحديد سعر استرشادي مناسب قبل الزراعة، تهدف لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة القمح مستقبلاً وتوريد كميات أكبر للحكومة لصناعة الخبز المدعم.

وفي اجتماعه الأخير، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلي للموسم الحالي، حيث سيكون سعر التوريد 2000 جنيه لإردب القمح بواقع 23 قيراطًا ونصف، يأتي هذا القرار كدعم للمزارعين بعد الموافقة السابقة على سعر استرشادي قدره 1600 جنيه للإردب، ولكن تمت الموافقة على الزيادة لدعم المزارعين المصريين.