تراجع أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 مارس 2024

تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، في بداية تعاملات اليوم الخميس 14 مارس 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 48.87 جنيها في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي).

كما سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري ، بداية اليوم نحو 48.45 جنيه للشراء، مقابل 48.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي حوالي 48.87 جنيه للشراء، مقابل 48.97 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي نحو 48.40 جنيه للشراء، مقابل 48.50 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.40 جنيه للشراء، مقابل 48.50 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد بداية اليوم الي نحو 48.45 جنيه للشراء، مقابل 48.55 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 48.30 جنيه للشراء، مقابل 48.40 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول ، انخفض سعر الدولار اليوم الي نحو 48.42 جنيه للشراء، مقابل 48.52 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 48.42 جنيه للشراء، مقابل 48.52 جنيه للبيع.

و جاء سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري بداية تداولات البوم ليسجل نحو 48.40 جنيه للشراء، مقابل 48.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 48.30 جنيه للشراء، مقابل 48.40 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار في بنك قناة السويس في فانخفض ليسجل نحو 48.40 جنيه للشراء، مقابل 48.50 جنيه للبيع.

وفي ميد بنك ، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه المصري نحو 48.30 جنيه للشراء، مقابل 48.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه ، في البنك المصري لتنمية الصادرات بداية تعاملات اليوم نحو 48.30 جنيه للشراء، مقابل 48.40 جنيه للبيع.