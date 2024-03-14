مقتل عامل وإصابة آخر بجروح في انهيار بمنجم للذهب بـ"أستراليا"

قتل عامل وأصيب آخر بجروح خطرة في انهيار جزئي وقع في منجم للذهب في ولاية فيكتوريا جنوبي شرق أستراليا، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

وقالت شرطة الولاية في بيان إن الانهيار وقع الأربعاء في منجم ماونت كلير للذهب بالقرب من مدينة بالارات (125 كلم غرب ملبورن).

وأضافت أن عاملا يبلغ من العمر 37 عاما قضى "سحقا من جراء انهيار صخور" و"تم انتشال جثته" صباح الخميس.

وبحسب البيان فقد "حوصر شخصان في الانهيار الأرضي، بينما تمكن 28 آخرون من الاحتماء" وقد تم إخراجهم بسلام.

ولفتت الشرطة في بيانها أن أحد العاملين اللذين طمرتهما الصخور نقل إلى المستشفى "في حالة خطرة".